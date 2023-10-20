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Синоптик Паршина рассказала о погоде в регионах России в ноябре

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какой будет погода в ноябре в разных регионах страны.

На большей части европейской территории, кроме Поволжья и Коми, температура ожидается в пределах климатической нормы, а в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях — немного выше нормы, поделилась специалист в беседе с «Российской газетой».

В Москве температура в ноябре будет в пределах нормы: по ночам -1…-6 °С, днём -3…+2 °С. Не исключены похолодания до -10…-15 °С.

На юге Тюменской области, в Омской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае по ночам прогнозируется до -3…-8 °С, местами на юге Западной Сибири — до -25 °С.

Тепло будет в южных регионах — в Ростовской области, на Нижней Волге — +8…+10 °С, в Краснодарском крае ещё теплее, заключила Паршина.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.

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