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Умер татарский поэт и писатель Разиль Валеев

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Татарский поэт и писатель Разиль Валеев умер на 76-м году жизни, заявил зампредседателя республиканского Госсовета Марат Ахметов.
Умер татарский поэт и писатель Разиль Валеев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Валеев родился в 1947 году в деревне Ташлык. Окончил Казанский федеральный университет и Литературный институт им. Максима Горького.

В разные годы работал в редакции журнала «Ялкын», возглавлял Национальную библиотеку региона, был депутатом Госсовета республики, а также членом Союзов писателей России и Татарстана.

Место и время прощания будет объявлено позже.

Ранее сообщалось, что пермский композитор, лауреат премии Шостаковича Виктор Пантус скончался в возрасте 73 лет.

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