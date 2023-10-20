Умер татарский поэт и писатель Разиль Валеев
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Валеев родился в 1947 году в деревне Ташлык. Окончил Казанский федеральный университет и Литературный институт им. Максима Горького.
В разные годы работал в редакции журнала «Ялкын», возглавлял Национальную библиотеку региона, был депутатом Госсовета республики, а также членом Союзов писателей России и Татарстана.
Место и время прощания будет объявлено позже.
Ранее сообщалось, что пермский композитор, лауреат премии Шостаковича Виктор Пантус скончался в возрасте 73 лет.