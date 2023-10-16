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Скончался композитор Виктор Пантус

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Пермский композитор, лауреат премии Шостаковича Виктор Пантус скончался в возрасте 73 лет.
Скончался композитор Виктор Пантус
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу регионального отделения Союза композиторов России Игоря Машукова.

«В результате продолжительной болезни ушёл из жизни Виктор Пантус — пермский композитор, лауреат премии им. Д.Д. Шостаковича, лауреат международных и Всероссийских конкурсов. Для пермского творческого сообщества это невосполнимая потеря», — заявил Машуков.

Пантус родился 18 февраля 1950 года в Перми. С середины 1980-х годов по 2007 год был заведующим музыкальной частью в Пермском государственном академическом театре драмы, затем работал в Пермском театре оперы и балета.

Ранее поэт-песенник Юрий Энтин в беседе с телеканалом «Звезда» выразил соболезнования в связи со смертью композитора Геннадия Гладкова.

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