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Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве выпадет снег

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Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда в Москве выпадет снег.
Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве выпадет снег
  • РИА Новости

По словам специалиста, скорее всего, это произойдёт во второй половине следующей недели.

«В понедельник, 23 октября, нас ждёт очередная волна тепла и повышение температуры выше +10 °С. К среде, 25 октября, оно закончится — это будет кратковременное потепление. Уже в среду утром — слабые морозы, -1…-3 °С», — рассказал Шувалов.

Он подчеркнул, что холодная погода сохранится всю вторую половину недели.

«И тогда есть достаточно высокая вероятность того, что небольшой снег (сильного снега не будет в тылу циклона) ляжет на какое-то время», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных.

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