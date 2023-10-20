Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве выпадет снег

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда в Москве выпадет снег.

По словам специалиста, скорее всего, это произойдёт во второй половине следующей недели.

«В понедельник, 23 октября, нас ждёт очередная волна тепла и повышение температуры выше +10 °С. К среде, 25 октября, оно закончится — это будет кратковременное потепление. Уже в среду утром — слабые морозы, -1…-3 °С», — рассказал Шувалов.

Он подчеркнул, что холодная погода сохранится всю вторую половину недели.

«И тогда есть достаточно высокая вероятность того, что небольшой снег (сильного снега не будет в тылу циклона) ляжет на какое-то время», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных.