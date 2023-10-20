Синоптик Цыганков предупредил о гребне высокого давления в выходные дни в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных.

По словам специалиста, погода на данный момент соответствует норме.

«В субботу и в начале воскресенья будет гребень высокого давления, а за ним подойдёт циклон. Сегодня облачно с небольшим дождём, в ночь возможен мокрый снег. Температура днём +3…+5°С, ветер северо-восточный 5-10 м/с. В ночь на субботу 0…+2°С. По северо-востоку области до -2°С, по этому местами может быть гололедица. Днём облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура +2…+4°С, по области от 0…+5°С. Ночь на воскресенье за счёт прояснений будет самой холодной на проходящей неделе, ожидается -4…-2 °С в Москве и -6…-1°С в области. Без осадков, местами гололедица», —предупредил Цыганков.

Он отметил, что в воскресенье облачность будет нарастать.

«Во второй половине дня, в ночь возможен мокрый снег. Ветер поменяется на юго-восточный. Температура +3…+5°С. В ночь на понедельник также +3…+5°С, по области местами до 0°С. Местами возможен сильный дождь», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что по данным курганского ЦГМС, на территории области в ночь на 22 октября ожидается мокрый снег.