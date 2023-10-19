В Курганской области синоптики спрогнозировали мокрый снег 22 октября

По данным курганского ЦГМС, на территории Курганской области в ночь на воскресенье, 22 октября, ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт метеослужбы.

«Прогноз погоды по Курганской области: 22 октября ночью ожидается облачность, небольшие и умеренные осадки в виде снега, временами с дождём», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью -3…+2 °С. Днём облачно, небольшой снег, местами умеренный, температура +1…+6 °С.

Ветер ожидается северо-западный 4—9 м/с. Днём местами порывы могут достигать 15 м/с.

В пятницу и субботу, 20 и 21 октября, днём прогнозируется +4…+9 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.