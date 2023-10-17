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Врач Мясников: 80% потребляемой соли человек получает из покупаемых продуктов

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Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что вредными для здоровья могут быть и переизбыток, и нехватка соли.
Врач Мясников: 80% потребляемой соли человек получает из покупаемых продуктов
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«В повседневной жизни в среднем россияне потребляют 10—12 г NaCl, при норме потребления 5—6 г. «Рекорд» потребления соли принадлежит жителям северной Японии — там в сутки потребляют около 25 г соли. А вот меньше всех потребляют соль индейцы в Бразилии — около 0,5 г», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, 80% потребляемой соли человек получает не из солонки на столе, а из покупаемых продуктов, в том числе из хлеба, колбасных изделий, выпечки и супов.

Как отметил Мясников, желающие отказаться от продуктов с высоким содержанием соли должны помнить, что нижний допустимый уровень её потребления составляет три грамма в день.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.

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