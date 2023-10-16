Узнать больше

Почти половина россиян довольны своим начальством

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что 46% россиян довольны своим начальством. Не довольны — 29% опрошенных.
Почти половина россиян довольны своим начальством
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Опрос провёл сайт kp.ru в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

По словам 25% респондентов, у них нет начальства — одни работают на себя, другие учатся, отдыхают или уже вышли на пенсию.

В исследовании приняли участие 4,7 тыс. пользователей.

Ранее представители сервиса SuperJob провели опрос среди россиян и выяснили, с кем из киноперсонажей жители страны хотели бы работать, если бы у них была возможность выбрать абсолютно любого напарника. Так, исследование, с результатами которого ознакомился RT, показало, что в список коллег своей мечты респонденты включили Харли Квинн и Глеба Жеглова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить