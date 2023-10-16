Почти половина россиян довольны своим начальством

Новое исследование показало, что 46% россиян довольны своим начальством. Не довольны — 29% опрошенных.

Опрос провёл сайт kp.ru в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

По словам 25% респондентов, у них нет начальства — одни работают на себя, другие учатся, отдыхают или уже вышли на пенсию.

В исследовании приняли участие 4,7 тыс. пользователей.

Ранее представители сервиса SuperJob провели опрос среди россиян и выяснили, с кем из киноперсонажей жители страны хотели бы работать, если бы у них была возможность выбрать абсолютно любого напарника. Так, исследование, с результатами которого ознакомился RT, показало, что в список коллег своей мечты респонденты включили Харли Квинн и Глеба Жеглова.