Почти половина россиян довольны своим начальством
- Gettyimages.ru
- © Luis Alvarez
Опрос провёл сайт kp.ru в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.
По словам 25% респондентов, у них нет начальства — одни работают на себя, другие учатся, отдыхают или уже вышли на пенсию.
В исследовании приняли участие 4,7 тыс. пользователей.
Ранее представители сервиса SuperJob провели опрос среди россиян и выяснили, с кем из киноперсонажей жители страны хотели бы работать, если бы у них была возможность выбрать абсолютно любого напарника. Так, исследование, с результатами которого ознакомился RT, показало, что в список коллег своей мечты респонденты включили Харли Квинн и Глеба Жеглова.