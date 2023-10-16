Карен Шахназаров рассказал школьникам о киноиндустрии в рамках «Разговора о важном»
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Об этом сообщает газета «Взгляд».
Шахназаров рассказал учащимся о развитии киноиндустрии в стране.
Во время урока педагоги обсудили со школьниками и студентами, как кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ её будущего.
Ранее сообщалось, что профессор МГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский стал почётным гостем урока в рамках цикла «Разговоры о важном», который был посвящён празднованию Дня учителя.