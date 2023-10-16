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Карен Шахназаров рассказал школьникам о киноиндустрии в рамках «Разговора о важном»

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Режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров принял участие в проекте «Разговоры о важном». Беседа со школьниками была посвящена 115-летию отечественного кинематографа.
Карен Шахназаров рассказал школьникам о киноиндустрии в рамках «Разговора о важном»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Шахназаров рассказал учащимся о развитии киноиндустрии в стране.

Во время урока педагоги обсудили со школьниками и студентами, как кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ её будущего.

Ранее сообщалось, что профессор МГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский стал почётным гостем урока в рамках цикла «Разговоры о важном», который был посвящён празднованию Дня учителя.

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