Синоптик Цыганков спрогнозировал плавное понижение температуры в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

Как отметил специалист, циклон проходит севернее, чем предыдущие, поэтому «Московский регион оказывается в тепле, и на выходные мы попадаем в тёплый сектор циклона».

«Сегодня без осадков, ночью преимущественно без осадков, а в субботу и воскресенье дождь. Ветер юго-западный, порывистый, до 16 м/с, и тепло, если сегодня +11…+13°С, ночью +4…+6 °С, то в субботу днём +12…+14 °С, ночью +11…+13 °С, и днём в воскресенье +13…+15 °С», — рассказал синоптик.

С понедельника, по его словам, «тёплый сектор уйдёт, и температура опять будет потихоньку падать».

«В ночь с воскресенья на понедельник облачно, небольшой дождь, +3…+8 °С, в понедельник также облачно, временами небольшой дождь, +5…+7 °С, ветер западный, в ночь на вторник — 0…+5 °С. Во вторник днём облачно, временами осадки: дождь, мокрый снег, +2…+7 °С. В ночь на среду небольшая облачность, без осадков и заморозков, до -1…+4 °С. В среду облачно, без осадков, +4…+9 °С. Ночью в четверг, 19 октября, 0…+5 °С, днём +2…+7 °С, облачно, небольшой дождь. Ветер уже повернёт на северо-западный», — заключил Цыганков.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказали о том, когда стоит ожидать бабьего лета в столичном регионе.