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Синоптики рассказали, когда в Москве ожидается вторая волна бабьего лета

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Ангелина Шурпина, Анастасия Румянцева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказали о том, когда стоит ожидать бабьего лета в столичном регионе.
Синоптики рассказали, когда в Москве ожидается вторая волна бабьего лета
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

По словам Анатолия Цыганкова, до 8 октября бабьего лета ожидать не стоит.

По прогнозу специалиста, ночью в ближайшие дни — +6…+8 °С, а днём — +15…+17 °С. К выходным, 7 и 8 октября, будет ещё холоднее, предупредил собеседник RT. 

«Ночью — 0…+5 °С, в ночь на воскресенье, предварительно, — -1…+4 °С, днём — +4…+9 °С», — сказал он.

При этом, по мнению руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, с 11 октября температура «пойдёт на поправку».

«В среду, 11 октября, температура пойдёт на поправку, то есть повышение температуры сначала с +10…+12 °С, а в дальнейшем — до +15 °С. Это будет вторая волна бабьего лета», — заключил синоптик.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в первую неделю октября.

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