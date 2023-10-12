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В октябре состоится премьера российского сериала «Цикады»

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В сети 26 октября состоится премьера драматического сериала «Цикады». Режиссёром проекта выступил Евгений Стычкин, ранее работавший над лентой «Нулевой пациент».
В октябре состоится премьера российского сериала «Цикады»
  • © Кадр из сериала «Цикады» (2023)

Как сообщает пресс-служба «Кинопоиска», картина будет выходить в онлайн-кинотеатре по одной серии еженедельно.

Сюжет сериала сфокусирован на выпускниках школы Алине, Марке, Соне, Кате, Антоне и Алексе. Они находятся на пороге взрослой жизни, строят планы на будущее, заводят романы. Мечтательная жизнь молодых героев прерывается, когда на одной из вечеринок происходит ужасающая трагедия. Теперь ученикам и их родителям придётся сотрудничать со следствием, отвечать на все вопросы, чтобы восстановить события того рокового дня.

Чем дальше продвигается расследование, тем больше раскрывается тайн, и родители персонажей становятся не уверены в том, что они вообще знают своих детей.

Роли в проекте исполнили Григорий Верник, Кирилл Буханцев, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Виктория Толстоганова, Артём Быстров и многие другие.

Ранее в сети вышел тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра».

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