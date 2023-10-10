Большинство россиян будут отдыхать внутри России в ноябрьские праздники

Новое исследование показало, в каких городах страны россияне будут отдыхать в ноябрьские праздники. День народного единства, 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, поэтому добавляется ещё один выходной — в следующий понедельник.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

По данным исследования, на долю внутренних путешествий приходится 67% от общего числа бронирований. Самыми востребованными стали отели Москвы (20%), Санкт-Петербурга (16,5%), Казани (7,0%), Сочи (6,0%) и Адлера (5,0%). Далее идут Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Махачкала, Зеленоградск.

За границей больше всего бронирований отелей приходится на Стамбул (8,7%), Минск (5,0%) и Дубай (4,5%). Далее в списке предпочтений — Пекин, Баку, Ереван, Рим, Милан, Самарканд и Париж.

Рейтинг покупки авиабилетов на праздники показывает схожую расстановку. На внутренних рейсах в первую тройку вошли Москва (24,0%), Санкт-Петербург (12,0%) и Калининград (11,0%). В рейтинг также вошли Сочи, Самара, Казань, Екатеринбург, Мурманск, Уфа, Минеральные Воды.

Из заграничных путешествий россияне предпочли лететь в Минск (22,0%), Баку (19,0%) и Стамбул (12,0%). Также в список вошли Ереван, Дубай, Бодрум, Тбилиси, Белград, Сеул и Барселона.

Ранее сообщалось, что 45% россиян отдыхали летом на отечественных курортах, ещё 27% провели отпуск дома.