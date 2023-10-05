Узнать больше

Россияне провели отпуск на отечественных курортах и дома

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, 45% россиян отдыхали летом на отечественных курортах, ещё 27% провели отпуск дома.
Россияне провели отпуск на отечественных курортах и дома
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос микрофинансовой компании «Займер».

Отдых на даче выбрали 9% респондентов, за рубеж отправились 2%. Не брали отпуск летом 17% участников исследования.

Самым популярным форматом признан отдых на природе — его выбрали 31% опрошенных. По словам 15%, они предпочли морские курорты.

Исследовали новые города 9% россиян, а поклонниками активного отдыха оказались 4%. Совместили разные форматы отдыха 38% респондентов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что российские туристы стали чаще ездить в Ингушетию и Орловскую область.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить