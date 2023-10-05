Россияне провели отпуск на отечественных курортах и дома

Согласно новому исследованию, 45% россиян отдыхали летом на отечественных курортах, ещё 27% провели отпуск дома.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос микрофинансовой компании «Займер».

Отдых на даче выбрали 9% респондентов, за рубеж отправились 2%. Не брали отпуск летом 17% участников исследования.

Самым популярным форматом признан отдых на природе — его выбрали 31% опрошенных. По словам 15%, они предпочли морские курорты.

Исследовали новые города 9% россиян, а поклонниками активного отдыха оказались 4%. Совместили разные форматы отдыха 38% респондентов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что российские туристы стали чаще ездить в Ингушетию и Орловскую область.