В Приморье представили проект «Василий Поленов. Учитель и ученики»

Музей-заповедник Поленова и Ассоциация музеев Дальнего Востока совместно с федеральным провайдером цифровых услуг создали образовательный проект для школьников из отдалённых населённых пунктов «Василий Поленов. Учитель и ученики».

Об этом сообщает «Российская газета».

Цель проекта — дать возможность воспитанникам худшкол познакомиться с творчеством художника и его учеников, в числе которых Исаак Левитан, Константин Коровин, Александр Головин.

Занятия будут проходить онлайн. В таком же формате школьники смогут принять участие во встрече с праправнучкой художника Натальей Поленовой.

«Надеюсь, наша идея, ставшая реальностью, послужит во благо молодым людям, занимающимся творчеством», — сказала Поленова.

На данный момент в проекте участвуют 64 школы искусств из девяти регионов Дальневосточного федерального округа.

Ранее НСН сообщала, что стартовал очередной сезон работы проекта «Содружество школьных театров Москвы». В рамках проекта более 21 тыс. детей осваивают театральное искусство под руководством почти 900 педагогов.