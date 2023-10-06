В Приморье представили проект «Василий Поленов. Учитель и ученики»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Цель проекта — дать возможность воспитанникам худшкол познакомиться с творчеством художника и его учеников, в числе которых Исаак Левитан, Константин Коровин, Александр Головин.
Занятия будут проходить онлайн. В таком же формате школьники смогут принять участие во встрече с праправнучкой художника Натальей Поленовой.
«Надеюсь, наша идея, ставшая реальностью, послужит во благо молодым людям, занимающимся творчеством», — сказала Поленова.
На данный момент в проекте участвуют 64 школы искусств из девяти регионов Дальневосточного федерального округа.
Ранее НСН сообщала, что стартовал очередной сезон работы проекта «Содружество школьных театров Москвы». В рамках проекта более 21 тыс. детей осваивают театральное искусство под руководством почти 900 педагогов.