Синоптик Макарова посоветовала московским автомобилистам поменять шины

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала в беседе с RT о погоде в Москве и области на предстоящую неделю.

По словам специалиста, в ночь на субботу ожидается мокрый снег.

«Сегодня вечером температура ещё положительная, и утром возможна снежная фаза осадков, в субботу — дождь, мокрый снег, понижение температуры. Среднесуточный характер погоды меняется, мы находимся под влиянием целой серии циклонов, которые движутся с северо-запада», — рассказала Макарова.

Она добавила, что начиная с пятницы погода будет ветреная практически до начала следующей недели.

Метеоролог также предупредила о двух очень активных циклонах, в связи с которыми давление будет «существенно ниже нормы» и ожидается понижение температурного фона.

«В воскресенье днём температура всего лишь +2…+4 °С в Москве, в Подмосковье максимальная температура — от +1 до +6 °С. Ночи тоже будут холодными, около 0 °С, в ночь на субботу по области — -2…+3 °С, снежная фаза осадков, прогнозируется гололедица, что потребует от автомобилистов смены шин, быть особенно осторожными, внимательными и к себе, и ко всем участникам дорожного движения», — объяснила она.

Как отметила собеседница RT, прогнозируются порывы ветра до 18 м/с в пятницу, в субботу — до 21 м/с днём и в воскресенье в течение всех суток — до 20 м/с.

«В понедельник будет ненамного теплее — +3…+5 °С в Москве, и в Подмосковье температура — +1…+6 °С. Наиболее интенсивные осадки днём и во второй половине дня субботы. В ночь на воскресенье интенсивность будет меньше. До середины недели прогнозируется около нулевая температура: в ночные часы — от -3 до +2 °С, в дневные часы всего лишь +3…+8 °С», — подчеркнула Макарова.

Затем, по её мнению, с очередным циклоном ожидается повышение температуры.

«Ночью постепенно будет повышаться от 0 до значений, близких к +10 °С, и в дневные часы в четверг и пятницу ориентир на +10…+15 °С. После прохождения тёплого фронта к следующим выходным — северо-западный умеренный ветер и вновь понижение температуры. Но пока ещё — -1…+4 °С ночью и днём — +7…+12 °С», — рассказала эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об ухудшении погоды в столице в течение недели.