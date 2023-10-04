Метеоролог Тишковец спрогнозировал на этой неделе в Москве ноябрьскую погоду

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT предупредил об ухудшении погоды в столице в течение недели.

По словам специалиста, «мы находимся на пороге больших перемен».

«День сегодня заключительный по-сентябрьски тёплый, когда температура в Центральной России успеет подняться до +12…+17 °С, в Подмосковье — даже местами до +20 °С», — рассказал он.

Как отметил метеоролог, с северо-запада надвигается холодный атмосферный фронт, который уже прошёлв Ленинградской, Новгородской, Псковской областях.

«Там идут сильные ливневые дожди, ветер достигает штормовых значений, и линия холодного фронта, которая сейчас уже подбирается к Тверской области, Смоленщине, надвигается на нас и пересечёт Москву в районе 15—16 часов с короткими ливневыми дождями. В результате его прохождения ветер будет усиливаться, порывы будут достигать 17 м/с», — объяснил Тишковец.

Он подчеркнул, что любой ветер свыше 15 м/с для мегаполиса опасен.

«Зона этих штормовых ветров охватит практически весь северо-запад нашей страны и Центральную Россию, поэтому сегодня ветреный день, и при 17 м/с всегда есть высокая вероятность падения слабо закреплённых конструкций, дряхлых деревьев и так далее», — добавил собеседник RT.

В последующие дни, по мнению эксперта, «прогнозы неутешительные».

«Начиная с завтрашнего дня начнётся арктическое вторжение, дождь местами небольшой, кратковременный, в основном локальный. Ночью — +6…+11 °С, днём — не выше +11…+16 °С, а самые гиблые погоды ждут в конце недели. Проливные дожди, продолжающийся обвал холода, в ночные часы в выходные температура приблизится к нулевым отметкам, по области — -2...+3 °С, к ливням примешается первый снег, в дневные часы в субботу-воскресенье — +3...+7 °С», — уточнил он.

Как считает Евгений Тишковец, «это даже не октябрь, а начало ноября».

«Первый снег, который более будет явно выраженным в начале следующей недели, когда арктическое вторжение выйдет на самый минимум. Всё это будет сопровождаться постоянным промозглым, сильным ветром, время от времени достигающим штормовых значений, при таком ветре в ощущениях температура будет на 3—4 °С ниже, чем есть на самом деле. Ощущение метеорологической зимы», — заключил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве в предстоящие выходные ожидается снег с дождём.