Диетолог Тутельян: подход к здоровому питанию нужно вырабатывать с раннего детства

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян выразил мнение, что подход к здоровому питанию необходимо вырабатывать с раннего детства.

«Как дома питаются, так ты потом и будешь питаться. В школе и детском саду нужно рассказывать, дети быстрее воспринимают, они будут потом учить родителей», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нужно учить людей серьёзно относиться к таким вопросам, чтобы они знали законы науки о питании. Один из них — закон соответствия энергетической ценности рациона энергозатратам организма.

Со своей стороны, врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с Общественной службой новостей отметила, что диеты могут приводить к расстройствам пищевого поведения (РПП).

«Самое жёсткое — это голодание, какие-то монодиеты, несбалансированные диеты. С ними есть большая проблема, потому что они ухудшают качество здоровья человека. Они лишают нас нутриентов, необходимых каждый день, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов, антиоксидантов и так далее», — пояснила эксперт.

Как отметила Ионова, для изменения программы питания нужно создавать здоровые пищевые привычки, которых можно придерживаться всю жизнь.

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что выпитые натощак один-два стакана воды способствуют профилактике ряда заболеваний.