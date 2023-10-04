Эндокринолог Тананакина заявила, что картофель и хлеб вызывают сонливость
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«Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды», — пояснила Тананакина в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, важную роль в регуляции сна играет аминокислота триптофан, а также магний.
Как считает врач, употребление продуктов, богатых магнием, например орехов, шпината, авокадо, тёмного шоколада, может улучшить качество сна.
«Если сонливость после употребления определённых продуктов регулярна и вызывает беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу для оценки общего состояния организма», — добавила Тананакина.
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.