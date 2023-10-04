Эндокринолог Тананакина заявила, что картофель и хлеб вызывают сонливость

Наталия Тананакина, кандидат медицинских наук врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), рассказала о продуктах, способных вызвать сонливость. По её словам, это сладости, белый хлеб, белый рис, картофель.

«Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды», — пояснила Тананакина в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важную роль в регуляции сна играет аминокислота триптофан, а также магний.

Как считает врач, употребление продуктов, богатых магнием, например орехов, шпината, авокадо, тёмного шоколада, может улучшить качество сна.

«Если сонливость после употребления определённых продуктов регулярна и вызывает беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу для оценки общего состояния организма», — добавила Тананакина.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.