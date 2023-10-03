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Специалист Рябинкова посоветовала пить негазированную воду во время тренировок

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Вице-президент Национального фитнес-сообщества, ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера Елена Рябинкова рассказала, что во время тренировок лучше всего пить негазированную воду.
Специалист Рябинкова посоветовала пить негазированную воду во время тренировок
  • Gettyimages.ru

«Выбор других вариантов напитков, относящихся к спортпиту, таких как изотоники, аминокислоты, L-карнитин, будет зависеть от конкретных тренировочных задач», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По её словам, кофе и чай непосредственно перед тренировкой лучше не пить, а после занятия, когда частота сердечных сокращений придёт в норму, они допустимы.

Со своей стороны, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с Life.ru рассказала о полезных свойствах цукини. Она сообщила, что этот сорт кабачков богат калием, кальцием, натрием, магнием, фосфором и железом, витаминами А, С, Е, РР и группы В.

Как отметила эксперт, цукини является и источником клетчатки.

Гридина добавила, что кабачок нельзя употреблять людям с аллергией и с нарушением вывода калия.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что кисломолочные продукты содержат вещества, полезные для правильной работы ЖКТ.

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