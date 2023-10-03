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Травматолог Ильченко дал советы по выбору ортопедических стелек

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Денис Ильченко, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине «Европейского медицинского центра», заявил, что при болях в стопах или суставах ног стоит задуматься об ортопедических стельках.
Травматолог Ильченко дал советы по выбору ортопедических стелек
  • РИА Новости

«Актуальным является их использование, если есть дискомфорт при длительной ходьбе, а также во время занятий спортом», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, супинатор может быть жёстким или мягким. Для классической офисной обуви лучше выбирать первый вариант, для спортивной — второй.

С силиконовым материалом Ильченко советует проявлять осторожность — такие стельки редко обеспечивают должную степень коррекции стопы.

«Индивидуальные стельки дают возможность регулировать высоту супинатора и положение метатарзальной подушечки, которая помогает снизить нагрузку на передний отдел стопы», — заключил врач.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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