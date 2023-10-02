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Гастроэнтеролог Кашух: миндаль и кешью способствуют снижению уровня «плохого» холестерина

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Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала подробности о «хорошем» и «плохом» холестерине.
Гастроэнтеролог Кашух: миндаль и кешью способствуют снижению уровня «плохого» холестерина
  • Gettyimages.ru
  • © R.Tsubin

«Хороший» холестерин путешествует вместе с липопротеинами высокой плотности. Они очень маленькие и свободно продвигаются по сосудам. А вот «плохой» холестерин объединён с липопротеинами низкой плотности — такие «перевозчики» намного крупнее, они застревают в просвете сосудов и накапливаются там, формируя холестериновые бляшки», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, к продуктам, способствующим снижению уровня «плохого» холестерина, относятся грецкие орехи, миндаль, фундук, кешью и арахис.

Как отметила Кашух, они достаточно калорийны, поэтому рекомендованная порция — 30 г в сутки.

Со своей стороны, врач-нарколог Василий Шуров в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» высказался о вреде кофе.

«Он блокирует аденозиновые рецепторы, отвечающие за усталость, где-то на полчаса продлевая активность. Но спустя это время усталость будет в два раза больше, организму требуется в два раза больше отдыхать», — заявил он.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о полезных свойствах сливочного масла. По её словам, в состав продукта входит 70—80% жира, также там содержится лактоза.

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