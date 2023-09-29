Диетолог Разарёнова усомнилась в пользе сырников на завтрак

Терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разарёнова высказалась о целесообразности употребления сырников на завтрак.

«Большое сомнение возникает, когда люди начинают утро с творожных компонентов — какой-то творог, в который добавили мёд или варенье, то есть обогатили легко усваиваемый белок каким-то углеводным составляющим», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в результате получается продукт, который обладает высоким инсулиновым индексом.

«Если вы в течение недели строите свой рацион правильно и вдруг у вас на горизонте появился сырник, то, естественно, какого-то критического воздействия на организм может и не быть, если это происходит редко», — добавила она.

Со своей стороны, Яна Картаева, врач — гастроэнтеролог и диетолог, выразила мнение, что основная польза выпечки с яблоками содержится в начинке.

«Ведь яблоки — это кладезь витаминов и минералов. Они содержат витамины РР, С, Е, В1, В2, В6, фолиевую кислоту и минералы — калий, фосфор, кальций, магний и железо», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила эксперт, яблочные пироги тем не менее нельзя есть в большом количестве.

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