Диетолог Дианова предостерегла от самостоятельных ограничений в питании

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова выразила мнение, что самостоятельные ограничения в питании могут привести к необратимым последствиям.

«Любая лечебная диета даёт на время возможность функциональному покою. Орган должен немного отдохнуть, чтобы восстановиться и постепенно с этой диетой уйти в нормальное питание. Не в какое-то жидкое, а в сбалансированное, которое считается здоровым, где есть всё понемножку», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, результатом неправильных диет могут быть, например, камни в органах ЖКТ.

В свою очередь, врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что квашеная капуста противопоказана людям с рядом заболеваний.

«Если капуста была заквашена в большом количестве соли, то людям, которые имеют заболевания почек или гипертоническую болезнь, этот продукт не показан», — сообщила она.

Ранее практикующий нутрициолог и тренер Алёна Балухтина заявила, что кофе не бодрит и не даёт дополнительной энергии, а скорее, поддерживает человека в текущем состоянии.