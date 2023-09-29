Узнать больше

Диетолог Дианова предостерегла от самостоятельных ограничений в питании

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова выразила мнение, что самостоятельные ограничения в питании могут привести к необратимым последствиям.
Диетолог Дианова предостерегла от самостоятельных ограничений в питании
  • Gettyimages.ru

«Любая лечебная диета даёт на время возможность функциональному покою. Орган должен немного отдохнуть, чтобы восстановиться и постепенно с этой диетой уйти в нормальное питание. Не в какое-то жидкое, а в сбалансированное, которое считается здоровым, где есть всё понемножку», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, результатом неправильных диет могут быть, например, камни в органах ЖКТ.

В свою очередь, врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что квашеная капуста противопоказана людям с рядом заболеваний.

«Если капуста была заквашена в большом количестве соли, то людям, которые имеют заболевания почек или гипертоническую болезнь, этот продукт не показан», — сообщила она.

Ранее практикующий нутрициолог и тренер Алёна Балухтина заявила, что кофе не бодрит и не даёт дополнительной энергии, а скорее, поддерживает человека в текущем состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить