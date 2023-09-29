Нутрициолог Балухтина заявила, что кофе не бодрит

Практикующий нутрициолог и тренер Алёна Балухтина заявила, что кофе не бодрит и не даёт дополнительной энергии, а скорее, поддерживает человека в текущем состоянии.

«Поэтому, например, пить кофе с утра, чтобы взбодриться, совсем не обязательно», — сказала она в беседе с сайтом kp.ru.

По словам эксперта, нежелательно пить напитки с кофеином в вечернее время, поскольку это может вызвать проблемы с засыпанием.

«Нужно помнить, что действие кофеина так или иначе заканчивается и в этот момент вся сдерживаемая им ранее усталость резко обрушивается на человека. Поэтому, например, не рекомендуют пить кофе, если человек долгое время ведёт машину или делает сложную работу, требующую сосредоточения, и пытается «заглушить» усталость с помощью кофе», — пояснила Балухтина.

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