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Диетолог Мухина: зелёная гречка способствует укреплению сосудов

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о полезных свойствах зелёной гречки, особенно для здоровья пожилых людей. По её словам, такой продукт содержит белок, железо, кальций, калий, фосфор, витамины Е, РР и группы В.
Диетолог Мухина: зелёная гречка способствует укреплению сосудов
  • Gettyimages.ru

«Есть в зелёной гречке и другие полезные вещества. Рутин и кверцетин отвечают за укрепление сосудов и противоопухолевое действие», — заявила Мухина в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам эксперта, зелёная гречка содержит и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

Со своей стороны, нутрициолог, эксперт по генетике, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная в беседе с Life.ru рассказала о продуктах, способствующих омолаживанию организма. Среди них — авокадо, в котором есть глутатион, витамины А, Е и К.

Как отметила эксперт, спаржа содержит цистеин.

«Спаржа богата и полезными минералами, такими как магний, железо и цинк. Так, железо улучшает транспортировку кислорода к тканям, что поддерживает на высоком уровне все функции тела», — пояснила она.

Ранее практикующий нутрициолог и тренер Алёна Балухтина заявила, что кофе не бодрит и не даёт дополнительной энергии, а скорее, поддерживает человека в текущем состоянии.

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