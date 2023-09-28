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Диетолог Семёнова рассказала о пользе витамина С в борьбе с осенней хандрой

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Татьяна Семёнова, врач превентивной медицины, диетолог, эксперт компании Biogena, рассказала, как бороться с осенней хандрой. По её словам, важную роль играют витамины и питательные вещества, прежде всего витамин С.
Диетолог Семёнова рассказала о пользе витамина С в борьбе с осенней хандрой
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«Он является мощным антиоксидантом, который помогает уменьшить воспаление и стресс в организме. Также известно, что он влияет на настроение и эмоциональное благополучие. Употребляйте пищу, богатую витамином C, такую как цитрусовые фрукты, киви, папайя, красный перец, клубника», — заявила Семёнова в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, витамин D играет роль в регуляции настроения и имеет важное значение для нормальной работы нервной системы. Он содержится в жирной рыбе и яйцах.

Способствуют поддержанию энергии и витамины группы В, которые есть в цельных злаках, орехах, семенах, фасоли.

«Включайте в рацион пищу, богатую магнием, такую как орехи, семена, тёмный шоколад, зелёные листовые овощи», — добавила Семёнова.

Ранее терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что завтрак даёт энергию на весь день, и если его пропустить, то организму неоткуда брать силы для физической и умственной работы.

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