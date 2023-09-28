Актёр Владимир Торсуев заявил, что фильм «Брат 3» глубже, чем дилогия Балабанова
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Об этом артист рассказал в интервью сайту kp.ru.
«Считаю, что с философской, с нравственной точки зрения он глубже стократно. Мне нравятся и «Брат», и «Брат 2». Не говорю, что эти фильмы плохие или хорошие, не мне судить. Но давайте честно: герой Бодрова — подонок и сволочь», — считает Торсуев.
Он также отметил, что «Брат 3» — не для массового зрителя. По его словам, это скорее фестивальное кино.
Кроме того, Торсуев отреагировал на критику фильма, которая начала появляться ещё до выхода ленты в прокат.
«Знаете, моя любимая фраза: чтобы иметь суждение, книжку надо прочитать, а кино — посмотреть. Много раз её повторял. К негативным отзывам я отношусь без уважения, но с удовольствием их читаю, потому что понимаю — они от неумных людей, от незнающих. Их отрицательные суждения для меня, как лайки», — сказал Владимир Торсуев.
Ранее стало известно, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмы «Айта».