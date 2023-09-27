Завершились съёмки фильма о советском режиссёре Павле Клушанцеве

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подошли к концу съёмки российского фильма «Планета» об известном советском режиссёре Павле Клушанцеве и его фильме «Планета бурь».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ленты.

Главную роль в картине исполнил Сергей Гилёв («Фишер»), а режиссировал фильм Михаил Архипов.

В центре сюжета — история создания Павлом Клушанцевым фантастической ленты «Планета бурь» (1962), в которой рассказывается о первой экспедиции на Венеру трёх советских кораблей. Для съёмок картины советский режиссёр прибегнул к впечатляющим для того времени спецэффектам. На экране были роботы, инопланетяне и даже летающий вездеход.

Творчество Клушанцева стало для многих современных постановщиков примером.

«Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас называл его «крёстным отцом» своей космической саги. Отсылки к его фильмам есть не только в картинах Лукаса, но и в работах Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

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