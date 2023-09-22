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Продюсер Жукова рассказала о работе над сериалом «Столыпин»

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Продюсер Екатерина Жукова рассказала подробности о сериале «Столыпин», над которым работает киностудия «Москино».
Продюсер Жукова рассказала о работе над сериалом «Столыпин»
  • © Москино

«Идея снять сериал «Столыпин» родилась давно. Это очень известная и значимая фигура в истории нашей страны, однако никто ничего внятного про него не снял. Мы решили это исправить», — цитирует Жукову «Петербургский дневник».

По её словам, авторы сериала обязательно покажут тот общественный диалог, который Пётр Столыпин вёл со своими оппонентами, в том числе знаменитое письмо Льва Толстого.

«За пять лет он сделал столько, что дай бог каждому. Он просил 20 лет, чтобы сделать Россию великой, но ему было отмерено гораздо меньше», — добавила Жукова.

Ранее актёр, народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с НСН рассказал о съёмках в комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов.

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