Диетолог Дианова рассказала, как бороться с лишним весом

Диетолог, гепатолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала обратиться к грамотным специалистам и пройти правильное обследование, чтобы начать бороться с лишним весом.

«Бывает по-разному. Допустим, один раз из 20 ко мне приходит человек, у которого может быть ожирение третьей степени, но нет объективных причин по доказательным данным, чтобы сказать — вы знаете, у вас тут или там плохо, давайте худейте», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, важно, если человек понимает, что ему нужно худеть, причём не ради красоты, а для здоровья.

«Нужно просто узнать, что из болезней у вас уже есть. Не самоназначением, а с грамотным специалистом, который умеет вести таких пациентов. И это не нутрициологи. С больными людьми работают врачи, у которых есть практика, поэтому нужно пройти первый этап — признать существование проблемы», — сказала Дианова.

Она добавила, что лишний вес уходит медленно, это серьёзная и кропотливая работа.

Со своей стороны, врач-диетолог Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что риск ожирения возрастает, если питаться «на бегу» или заедать стресс.

«Плюс много времени занимает работа на компьютере. Это время мы могли бы посвятить своей физической нагрузке. Ну и, конечно, влияет доступность еды на ходу, когда забежал, взял картошки, бургер и думаешь, что поел. Мы переедаем калории и не совсем правильно», — сказала она.

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