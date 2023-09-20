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Нутрициолог Савельева назвала частые ОРВИ одним из симптомов нехватки витамина D

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Специалист по детоксикационному питанию, нутрициолог и преподаватель Академии EdPro Юлия Савельева рассказала о возможных симптомах нехватки витамина D.
Нутрициолог Савельева назвала частые ОРВИ одним из симптомов нехватки витамина D
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

«Однозначно стоит проверить уровень витамина D, если вы отмечаете у себя: ломкость костей, мышечную слабость, судороги, снижение когнитивных функций, частые ОРВИ, бессонницу, потерю аппетита, тревожность и раздражительность», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, этот витамин можно получить из жирных сортов рыбы, печени трески, яичных желтков, молочных продуктов.

Как добавила Савельева, в группу риска по дефициту витамина D входят, в частности, люди, которые редко бывают на свежем воздухе, а также люди с избыточной массой тела.

Ранее врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала о сезонных овощах, богатых витаминами и полезных для здоровья в осенний период.

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