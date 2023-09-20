В Концертном зале имени Чайковского прошло прощание с поэтом Добронравовым
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Об этом сообщает РИА Новости.
Добронравов умер 17 сентября на 95-м году жизни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью поэта. Он подчеркнул, что Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем и его уход — большая, невосполнимая утрата для России.