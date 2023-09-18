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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью поэта Николая Добронравова.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга — Николая Николаевича Добронравова», — говорится в телеграмме Путина.

Российский президент подчеркнул, что Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем и его уход — большая, невосполнимая утрата для России.

Ранее стало известно, что Добронравов умер на 95-м году жизни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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