Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью поэта Николая Добронравова.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга — Николая Николаевича Добронравова», — говорится в телеграмме Путина.

Российский президент подчеркнул, что Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем и его уход — большая, невосполнимая утрата для России.

Ранее стало известно, что Добронравов умер на 95-м году жизни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.