Певец Юлиан: Добронравова похоронят 20 сентября на Новодевичьем кладбище

Поэта Николая Добронравова похоронят в среду, 20 сентября, на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил заслуженный артист России Юлиан.

«Похороны будут на Новодевичьем кладбище и ориентировочно в среду», — цитирует РИА Новости Юлиана.

Ранее стало известно, что Добронравов умер на 95-м году жизни.

Отмечается, что он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.