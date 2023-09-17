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Певец Юлиан: Добронравова похоронят 20 сентября на Новодевичьем кладбище

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Поэта Николая Добронравова похоронят в среду, 20 сентября, на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил заслуженный артист России Юлиан.
Певец Юлиан: Добронравова похоронят 20 сентября на Новодевичьем кладбище
  • Legion-Media

«Похороны будут на Новодевичьем кладбище и ориентировочно в среду», — цитирует РИА Новости Юлиана.

Ранее стало известно, что Добронравов умер на 95-м году жизни. 

Отмечается, что он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

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