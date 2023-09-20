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В Ленинградской области состоится фестиваль «Плацдарм «Невский пятачок»

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В Ленинградской области 24 сентября состоится седьмой военно-исторический фестиваль «Плацдарм «Невский пятачок».
В Ленинградской области состоится фестиваль «Плацдарм «Невский пятачок»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

«Наши военно-исторические фестивали привлекают внимание к тем страницам отечественной истории, которые по прошествии лет не всегда попадают даже на страницы учебников», — отметил председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

В рамках мероприятия представят реконструкцию боёв за Невский плацдарм, которые проходили в 1941 году. В фестивале примут участие 30 военно-исторических клубов.

Ранее сообщалось, что нижегородские музеи присоединились к выставочному проекту «Российские губернии в Отечественной войне 1812 года» в музее-панораме «Бородинская битва» в Москве.

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