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Нижегородские музеи присоединились к выставке в музее-панораме «Бородинская битва»

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Нижегородские музеи присоединились к выставочному проекту «Российские губернии в Отечественной войне 1812 года» в музее-панораме «Бородинская битва» в Москве.
Нижегородские музеи присоединились к выставке в музее-панораме «Бородинская битва»
  • © Министерство культуры Нижегородской области

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Министерство культуры Нижегородской области.

Так, в музее-панораме открыта выставка «Настают времена Минина и Пожарского…», посвящённая нижегородцам — участникам и современникам Отечественной войны 1812 года.

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и Нижегородский государственный художественный музей предоставили 33 экспоната для выставки, в частности шпагу образца 1798 года с Аннинским крестом, знамя Нижегородского ополчения 1812 года, а также портреты участников и современников войны 1812 года.

«Возможно, кому-то захочется ещё больше узнать, почитать о тех событиях и людях, живших в то время, а кто-то запланирует поездку в наш прекрасный город и посетит наш музей», — сказал генеральный директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт четвёртый фестиваль научного искусства «Частоты» с сентября по декабрь.

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