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В Москве пройдёт четвёртый фестиваль научного искусства «Частоты»

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В Москве пройдёт четвёртый фестиваль научного искусства «Частоты» с сентября по декабрь.
В Москве пройдёт четвёртый фестиваль научного искусства «Частоты»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Откроет фестиваль 21 сентября выставка «Частоты 4.0. Звёздный храм» в галерее «Ходынка». Выставка затронет тему роли человека и его отношения к природе и космосу, а также роман Ивана Тургенева «Отцы и дети».

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылось уникальное многофункциональное подземное пространство «Паркинг Галерея».

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