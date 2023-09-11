В Москве пройдёт четвёртый фестиваль научного искусства «Частоты» с сентября по декабрь.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Откроет фестиваль 21 сентября выставка «Частоты 4.0. Звёздный храм» в галерее «Ходынка». Выставка затронет тему роли человека и его отношения к природе и космосу, а также роман Ивана Тургенева «Отцы и дети».

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылось уникальное многофункциональное подземное пространство «Паркинг Галерея».