В Москве пройдёт четвёртый фестиваль научного искусства «Частоты»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.
Откроет фестиваль 21 сентября выставка «Частоты 4.0. Звёздный храм» в галерее «Ходынка». Выставка затронет тему роли человека и его отношения к природе и космосу, а также роман Ивана Тургенева «Отцы и дети».
Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылось уникальное многофункциональное подземное пространство «Паркинг Галерея».