Гастроэнтеролог Неронов посоветовал пожилым людям отказаться от пиццы
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«Пожилым людям не стоит увлекаться ставшими сейчас популярными заблуждениями о пользе редких приёмов пищи, употребления неприготовленной (сырой) пищи, отказа от соли, ограничения в употреблении жидкости. Польза многих из них не имеет пока достаточной научной базы», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Неронов, в течение дня необходимо не менее четырёх-пяти приёмов пищи, и в один приём стоит отдать предпочтение одному блюду.
Также рекомендуется придерживаться сбалансированного питания.
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