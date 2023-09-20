Гастроэнтеролог Неронов посоветовал пожилым людям отказаться от пиццы

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что рацион пожилого человека должен учитывать возрастные изменения. По его словам, нежелательно употреблять «сложные продукты» и блюда с многокомпонентными ингредиентами, в том числе солянку и пиццу.

«Пожилым людям не стоит увлекаться ставшими сейчас популярными заблуждениями о пользе редких приёмов пищи, употребления неприготовленной (сырой) пищи, отказа от соли, ограничения в употреблении жидкости. Польза многих из них не имеет пока достаточной научной базы», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Неронов, в течение дня необходимо не менее четырёх-пяти приёмов пищи, и в один приём стоит отдать предпочтение одному блюду.

Также рекомендуется придерживаться сбалансированного питания.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.