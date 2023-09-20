Нутрициолог Гейман назвала квашеную капусту хорошим источником витамина С

Нутрициолог Элина Гейман рассказала о продуктах, содержащих витамин С. По её словам, одним из таких продуктов является квашеная капуста.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что витамина С много в красном болгарском перце и шиповнике.

В качестве ещё одного примера Гейман привела сезонные ягоды, в том числе малину, клубнику, клюкву и облепиху.

Кроме того, крестоцветные овощи, например, брокколи и цветная капуста, обладают не только большим содержанием витамина С, но и оказывают противовоспалительное действие.

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