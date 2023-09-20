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Нутрициолог Гейман назвала квашеную капусту хорошим источником витамина С

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Нутрициолог Элина Гейман рассказала о продуктах, содержащих витамин С. По её словам, одним из таких продуктов является квашеная капуста.
Нутрициолог Гейман назвала квашеную капусту хорошим источником витамина С
  • Gettyimages.ru
  • © Mihaita Costin / 500px

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что витамина С много в красном болгарском перце и шиповнике.

В качестве ещё одного примера Гейман привела сезонные ягоды, в том числе малину, клубнику, клюкву и облепиху.

Кроме того, крестоцветные овощи, например, брокколи и цветная капуста, обладают не только большим содержанием витамина С, но и оказывают противовоспалительное действие.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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