В Татарстане отреставрировали Михаило-Архангельскую церковь
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Об этом сообщает «Реальное время».
Церковь была построена в 1757 году. Она является объектом культурного наследия регионального значения. Её строили на средства прихожан.
В 1856 году церковь перестроили на средства помещицы Соколовой.
Также стало известно, что в Ростове-на-Дону три исторических особняка признаны объектами культурного наследия, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Это доходный дом Роева, доходный дом Лисицына и доходный дом Чернова. Они были построены в конце XIX века.
Ранее сообщалось, что в Москве начался капремонт фасада здания Театра сатиры.