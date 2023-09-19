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В Татарстане отреставрировали Михаило-Архангельскую церковь

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В Камско-Устьинском районе Татарстана прошла церемония открытия Михаило-Архангельской церкви после реставрации.
В Татарстане отреставрировали Михаило-Архангельскую церковь
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

Церковь была построена в 1757 году. Она является объектом культурного наследия регионального значения. Её строили на средства прихожан.

В 1856 году церковь перестроили на средства помещицы Соколовой.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону три исторических особняка признаны объектами культурного наследия, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Это доходный дом Роева, доходный дом Лисицына и доходный дом Чернова. Они были построены в конце XIX века.

Ранее сообщалось, что в Москве начался капремонт фасада здания Театра сатиры.

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