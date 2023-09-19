В Москве начался капремонт фасада здания Театра сатиры

В Москве начинается капремонт фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади, об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Специалисты обновят купола здания, в результате их цвет изменится на терракотовый, передаёт НТВ.

Фасад также приведут в порядок, стены здания уже расчистили и загрунтовали. В текущий момент рабочие наносят декоративную штукатурку и ставят оконные балконы.

«Из новшеств — установим на фасад медиаэкран. На нём будут показывать сцены из спектаклей разных лет с участием любимых артистов», — отметил Собянин.

Все работы планируют окончить в 2024 году.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2000 памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.