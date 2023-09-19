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Скульптор Даши Намдаков назвал причину отказа от участия в биеннале в Венеции

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Российский скульптор и художник Даши Намдаков рассказал, что ему пришлось отказаться от презентации специально созданной для выставки коллекции скульптур на биеннале в Венеции из-за трудностей с логистикой.
Скульптор Даши Намдаков назвал причину отказа от участия в биеннале в Венеции
  • Gettyimages.ru

«Я не смог физически везти экспонаты, потому что на границах в то время всё встало. У меня была возможность какими-то окольными путями всё перевезти через Восток, но я сам не решился», — сообщил он в беседе с газетой «Известия».

Одну из работ из новой коллекции — «Дракона» — Намдаков презентовал 15 сентября на алтайском курорте «Манжерок», где открылась выставка произведений разных периодов творчества художника.

По словам мастера, в настоящее время ведутся переговоры с Токио и Гонконгом, чтобы провести там презентацию новой коллекции.

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