Скульптор Тищенко рассказала, как работала над памятником Шатунову

Скульптор Виктория Тищенко рассказала, как работала над памятником певцу Юрию Шатунову. Она отметила, что главной целью было как можно точнее воссоздать образ артиста.

«Простой наш русский парень, который своей положительной энергетикой, своей добротой, теплотой сводит с ума людей. Он совершенно необыкновенный какой-то человек», — заявила Тищенко в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, песни Шатунова «невозможно душевные».

На работы по изготовлению памятника потребовался год. Сначала был сделан эскиз, затем по нему подготовили каркас, и на нём уже создавался объём и прорабатывался портрет из глины. После этого форму передали в литейный цех.

Когда памятник был практически готов, его вывезли на улицу, чтобы осмотреть при дневном свете.

«Люди, которые проезжали мимо, останавливались, разворачивались. Когда они подходили, говорили: мы знали, куда идём, мы узнали издалека Юру», — добавила скульптор.

Ранее сообщалось, что Юрию Шатунову установили памятник на Троекуровском кладбище.