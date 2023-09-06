Скульптор Тищенко рассказала, как работала над памятником Шатунову
- РИА Новости
«Простой наш русский парень, который своей положительной энергетикой, своей добротой, теплотой сводит с ума людей. Он совершенно необыкновенный какой-то человек», — заявила Тищенко в беседе с телеканалом «Звезда».
По её словам, песни Шатунова «невозможно душевные».
На работы по изготовлению памятника потребовался год. Сначала был сделан эскиз, затем по нему подготовили каркас, и на нём уже создавался объём и прорабатывался портрет из глины. После этого форму передали в литейный цех.
Когда памятник был практически готов, его вывезли на улицу, чтобы осмотреть при дневном свете.
«Люди, которые проезжали мимо, останавливались, разворачивались. Когда они подходили, говорили: мы знали, куда идём, мы узнали издалека Юру», — добавила скульптор.
Ранее сообщалось, что Юрию Шатунову установили памятник на Троекуровском кладбище.