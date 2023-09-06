Узнать больше

Скульптор Тищенко рассказала, как работала над памятником Шатунову

Короткая ссылка
Скульптор Виктория Тищенко рассказала, как работала над памятником певцу Юрию Шатунову. Она отметила, что главной целью было как можно точнее воссоздать образ артиста.
Скульптор Тищенко рассказала, как работала над памятником Шатунову
  • РИА Новости

«Простой наш русский парень, который своей положительной энергетикой, своей добротой, теплотой сводит с ума людей. Он совершенно необыкновенный какой-то человек», — заявила Тищенко в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, песни Шатунова «невозможно душевные».

На работы по изготовлению памятника потребовался год. Сначала был сделан эскиз, затем по нему подготовили каркас, и на нём уже создавался объём и прорабатывался портрет из глины. После этого форму передали в литейный цех.

Когда памятник был практически готов, его вывезли на улицу, чтобы осмотреть при дневном свете.

«Люди, которые проезжали мимо, останавливались, разворачивались. Когда они подходили, говорили: мы знали, куда идём, мы узнали издалека Юру», — добавила скульптор.

Ранее сообщалось, что Юрию Шатунову установили памятник на Троекуровском кладбище.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить