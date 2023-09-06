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Юрию Шатунову установили памятник на Троекуровском кладбище

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На месте захоронения Юрия Шатунова установили памятник в честь 50-го юбилея артиста.
Юрию Шатунову установили памятник на Троекуровском кладбище
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, в день рождения артиста, 6 сентября, церемонию открытия монумента посетили сотни людей, включая близких и почитателей творчества солиста «Ласкового мая».

Над памятником, изображающим артиста в полный рост с микрофоном в руке, работала скульптор Виктория Тищенко. По словам монументалиста, она старалась передать не только портретное сходство, но и характер певца.

«Я знакома с творчеством Юры, но никогда не общалась с ним. Он излучает очень положительную энергию, очень приятный, весь светлый, добрый и народный какой-то. Хотелось сделать именно такой простой, чистый и добрый, светлый памятник без лишних элементов, потому что они ему не нужны. Я смотрела его концерт, он стоит с микрофоном, и больше в принципе ничего не нужно», — приводит агентство слова Тищенко.

На гранитном постаменте выгравированы годы жизни Шатунова и его автограф.

Ранее стало известно о смерти артиста Константина Арефьева.

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