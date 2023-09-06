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«Союзмультфильм» сообщил о смерти Константина Арефьева

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Киностудия «Союзмультфильм» сообщила о смерти артиста Константина Арефьева.

«Печальные новости. На 60-м году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм», — говорится в сообщении.

Арефьев в разное время работал режиссёром, монтажёром, аниматором и художником. Киностудия выразила соболезнования друзьям и близким.

Ранее сообщалось, что автор песни All Star из мультфильма «Шрек», сооснователь группы Smash Mouth Стив Харвелл умер на 57-м году жизни.

В августе в Канаде умер турецкий музыкант Эркин Корай, известный своим влиянием на развитие анатолийского и психоделического рока.

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