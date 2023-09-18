Кинолог Голубев рассказал об изменениях в поведении собак при головной боли

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как понять, что у собаки болит голова.

В беседе с газетой «Известия» Голубев рассказал, что любые изменения в поведении питомца могут свидетельствовать о головной боли. Так, собака может стать более агрессивной, раздражительной, меньше спать, отказываться от еды.

«Есть определённые симптомы, которые точно помогут выявить наличие головной боли у питомца: если собака суётся мордой в узкие места, например между кроватью и стеной, и долгое время лежит в таком положении или просто упирается головой во что-то твёрдое и сидит в таком положении», — отметил кинолог.

По его словам, такое действие может сигнализировать о сильной боли.

При изменениях в поведении питомца Голубев советует обратиться к ветеринару.

Ранее Голубев дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.