Кинолог Голубев посоветовал разработать индивидуальный план питания для пожилой собаки
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В беседе с «Радио 1» Голубев также призвал не перекармливать собаку и не добавлять витамины в рацион самостоятельно.
Кроме того, даже пожилому животному нужна физическая активность, например полноценные прогулки.
Не менее важно регулярно водить собаку к ветеринарному врачу, считает эксперт.
Ранее президент кинологического клуба «Аякс» Андрей Дедковский заявил, что собак нежелательно перевозить в багажном отсеке или на заднем сиденье, где эффект укачивания наиболее силён.