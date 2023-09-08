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Кинолог Голубев посоветовал разработать индивидуальный план питания для пожилой собаки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.
Кинолог Голубев посоветовал разработать индивидуальный план питания для пожилой собаки
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В беседе с «Радио 1» Голубев также призвал не перекармливать собаку и не добавлять витамины в рацион самостоятельно.

Кроме того, даже пожилому животному нужна физическая активность, например полноценные прогулки.

Не менее важно регулярно водить собаку к ветеринарному врачу, считает эксперт.

Ранее президент кинологического клуба «Аякс» Андрей Дедковский заявил, что собак нежелательно перевозить в багажном отсеке или на заднем сиденье, где эффект укачивания наиболее силён.

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