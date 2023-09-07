Узнать больше

Кинолог Дедковский посоветовал не перевозить собак в багажном отсеке

Короткая ссылка
Президент кинологического клуба «Аякс» Андрей Дедковский заявил, что собак нежелательно перевозить в багажном отсеке или на заднем сиденье, где эффект укачивания наиболее силён.
Кинолог Дедковский посоветовал не перевозить собак в багажном отсеке
  • Gettyimages.ru
  • © STasker

«Собаку рекомендуется перевозить в ногах у переднего пассажира, она должна лежать на коврике или лежанке. Она при этом не видит пейзаж, пролетающий за окном, и в этой части салона автомобиля её меньше укачивает», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на переднем сиденье при этом должен сидеть кто-то, кому собака доверяет, так как водитель не должен отвлекаться от дороги, чтобы погладить и успокоить питомца.

«Собаку нужно посадить в автомобиль спокойно, без нервозности. Следует понимать, что она считывает настроение хозяина — нервозное или спокойное. Если владелец спокоен, то и собака будет нормально себя вести», — добавил Дедковский.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по купанию собак. Он отметил, что универсальной формулы нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить