Кинолог Дедковский посоветовал не перевозить собак в багажном отсеке

Президент кинологического клуба «Аякс» Андрей Дедковский заявил, что собак нежелательно перевозить в багажном отсеке или на заднем сиденье, где эффект укачивания наиболее силён.

«Собаку рекомендуется перевозить в ногах у переднего пассажира, она должна лежать на коврике или лежанке. Она при этом не видит пейзаж, пролетающий за окном, и в этой части салона автомобиля её меньше укачивает», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на переднем сиденье при этом должен сидеть кто-то, кому собака доверяет, так как водитель не должен отвлекаться от дороги, чтобы погладить и успокоить питомца.

«Собаку нужно посадить в автомобиль спокойно, без нервозности. Следует понимать, что она считывает настроение хозяина — нервозное или спокойное. Если владелец спокоен, то и собака будет нормально себя вести», — добавил Дедковский.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по купанию собак. Он отметил, что универсальной формулы нет.