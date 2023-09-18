Косметолог Савина посоветовала избегать солнца для сохранения молодости кожи

Врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры клиники «СМ-Косметология» Анастасия Савина посоветовала в целях замедления процесса старения кожи меньше находиться на открытом солнце и правильно подбирать уходовые средства.

Загар может обострить хронические дерматозы, добавить морщин и высушить кожу, уточнила специалист в беседе с Life.ru.

Савина напомнила, что крем с SPF необходимо наносить на нужную зону в небольшом количестве и обновлять каждые два часа.

По её словам, неправильно подобранный уход может также навредить коже. К примеру, многим противопоказаны скрабы, а привычка очищать кожу до скрипа приводит к обострению акне.

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